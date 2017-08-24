В аэропорту Воронежа изъяли и уничтожили дыни, виноград и персики, привезенные из Узбекистана

На прошедшей неделе сотрудники регионального Россельхознадзора в аэропорту Воронежа обнаружили фрукты, незаконно провезенные к нам.

Дыни, виноград, персики, сливы и груши нашли при досмотре ручной клади пассажиров. Но никаких документов на них у людей не было.

В Россию же запрещен ввоз продуктов без фитосанитарных сертификатов, так как в них могут быть вредоносные карантинные организмы и возбудители заболеваний.