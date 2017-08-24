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12:32 (мск), источник: Новости Воронежа

В аэропорту Воронежа изъяли и уничтожили дыни, виноград и персики, привезенные из Узбекистана

На фрукты не было документов.

На прошедшей неделе сотрудники регионального Россельхознадзора в аэропорту Воронежа обнаружили фрукты, незаконно провезенные к нам.

Дыни, виноград, персики, сливы и груши нашли при досмотре ручной клади пассажиров. Но никаких документов на них у людей не было.

В Россию же запрещен ввоз продуктов без фитосанитарных сертификатов, так как в них могут быть вредоносные карантинные организмы и возбудители заболеваний.

«Продукцию изъяли и уничтожили», — рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

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