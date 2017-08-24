В Самаре у «Парк Хауса» мотоциклист врезался в машину ДПС

В ночь на на четверг, 24 августа, около 00:20 в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда произошло ДТП с участием полицейской машины.

По словам очевидцев, автомобиль ДПС выезжал на перекрёсток с включёнными проблесковыми маяками. В этот момент в него влетел мотоциклист. В результате случившегося водитель «железного коня» получил травмы и был доставлен в больницу. Его пассажирка серьезно не пострадала.