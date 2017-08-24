Два человека погибли в Волгоградской области во время природных пожаров

Ранее губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба сообщил, что ландшафтные пожары в Городищенском и Среднеактубинском районах Волгоградской области, предположительно, начались
«Два человека погибли в Ольховском районе. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом», — пояснила собеседник агентства.
На местах пожаров работают сотрудники
В настоящее время на территорию Волгоградской области прибыли силы и средства МЧС Калмыкии, Астраханской области и приступили к выполнению работ в муниципальных районах. По предварительным данным, огнем уничтожено 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. Площадь, пройденная огнем, уточняется. Общая группировка сил превышает 6 тысяч человек, 2 тысячи единиц техники.