В Волгоградской области сгорел после ДТП «Камаз» из Дагестана.

Сегодня, 24 августа, в 1:05 на трассе «Волгоград-Москва» в Городищенском районе 45-летний водитель из Дагестана на «Камазе» следовал по ремонтируемому участку автотрассы. Здесь в темноте «Камаз» столкнулся с бетонным блоком разделения полос. В итоге большегруз упал на встречную полосу и загорелся.