В Екатеринбурге ночью загорелось здание поликлиники
Один человек пострадал, пятерых эвакуировали. Сегодня ночью в поликлинике екатеринбургского диагностического центра загорелся подвал.
Один человек пострадал, пятерых эвакуировали. Сегодня ночью в поликлинике екатеринбургского диагностического центра загорелся подвал.
Пожару сразу же был присвоен повышенный уровень сложности. На разведку в здание отправилась газодымозащитная служба. Огонь быстро был потушен. Единственный пострадавший мужчина от госпитализации отказался.