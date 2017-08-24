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13:06 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Екатеринбурге ночью загорелось здание поликлиники

Один человек пострадал, пятерых эвакуировали. Сегодня ночью в поликлинике екатеринбургского диагностического центра загорелся подвал.

Пожару сразу же был присвоен повышенный уровень сложности. На разведку в здание отправилась газодымозащитная служба. Огонь быстро был потушен. Единственный пострадавший мужчина от госпитализации отказался.

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