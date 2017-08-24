Полиция выяснит причины пожаров в Волгоградской области

Источник: РИА Новости

Ранее губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба сообщил, что ландшафтные пожары в Городищенском и Среднеактубинском районах Волгоградской области, предположительно, начались из-за поджогов. На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Из опасных зон эвакуированы более 750 человек. Всего к эвакуации были подготовлены более 5 тысяч человек. По данным МЧС РФ, в настоящее время все природные пожары в регионе локализованы.

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«В настоящее время на территории Ольховского, Иловлинского, Михайловского, Среднеахтубинского районов и города Волжского полицейские проводят осмотры мест происшествий. Продолжается работа по установлению лиц, чьи действия повлекли уничтожение или повреждение имущества… путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности», — пояснил собеседник агентства.

На местах происшествия работают сотрудники пожарно-технических лабораторий, эксперты-криминалисты ГУМВД России по Волгоградской области, следственно-оперативные группы. Над пораженными пожарами местностями проводятся облеты с использованием квадрокоптеров с целью установления очагов возгораний. В Иловлинском районе в составе рабочей группы осуществляется вертолетный облет территории.