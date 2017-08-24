Полиция выяснит причины пожаров в Волгоградской области

Ранее губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба сообщил, что ландшафтные пожары в Городищенском и Среднеактубинском районах Волгоградской области, предположительно, начались
«В настоящее время на территории Ольховского, Иловлинского, Михайловского, Среднеахтубинского районов и города Волжского полицейские проводят осмотры мест происшествий. Продолжается работа по установлению лиц, чьи действия повлекли уничтожение или повреждение имущества… путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности», — пояснил собеседник агентства.
На местах происшествия работают сотрудники
В настоящее время на территорию Волгоградской области прибыли силы и средства МЧС Калмыкии, Астраханской области и приступили к выполнению работ в муниципальных районах. По предварительным данным, огнем уничтожено 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. Площадь, пройденная огнем, уточняется. Общая группировка сил превышает 6 тысяч человек, 2 тысячи единиц техники.