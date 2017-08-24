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14:59 (мск), источник: Newtimes.kz

Пять человек скончались в ДТП на трассе Шымкент-Шаян

23 августа 2017 года около 20: 00 в Байдибекском районе на трассе Шымкент-Шаян столкнулись автомашины «Ауди» и «Мерседес-бенц», передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек: 4 пассажира «Ауди», 1976, 1988, 2012, 2016 годов рождения и водитель данной автомашины, который скончался в больнице.

«Еще четверо пассажиров автомашины “Ауди”, 1982, 1988, 2010, 2011 годов рождения и водитель “Мерседеса” с различными травмами доставлены в районную больницу. Все они жители ЮКО и Жамбылской области», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.

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