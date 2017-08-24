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13:23 (мск), источник: Интерфакс

На Кубани произошло землетрясение

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой четыре произошло в горах Краснодарского края в четверг, жертв и разрушений нет. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

«Информация о подземном толчке поступила из Отрадненского района в 12:35 по московскому времени. По предварительным данным, магнитуда составила четыре. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным МЧС, администрация района сформировала оперативные группы по обследованию территории и мониторингу обстановки.

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