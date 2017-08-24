Жителю Черемхова в Приангарье мошенники вместо обещанного гаджета прислали брикет опилок

Жителю Черемхова Иркутской области мошенники прислали брикет опилок вместо обещанного смартфона, заказанного по интернету. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

24 августа в дежурную часть полиции обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что ее сын был обманут незнакомцами при заказе дорогостоящего телефона.

«Было установлено, что мужчина приобрел в интернете мобильный телефон. Общая сумма с учетом доставки составила около 12,5 тысячи рублей. Так как мужчина находился не в городе, он попросил мать забрать и оплатить посылку. Женщина при получении товара отдала деньги, а придя домой обнаружила, что вместо заказанного телефона внутри находился нарезной картон и брикет из спрессованных опилок. Потерпевшая немедленно обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе.