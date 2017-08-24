В Башкирии на женщину-водителя напали вооруженные битой и пистолетом грабители

38-летняя женщина ехала на работу, когда неожиданно ее «Дэу Матиз» подрезал ВАЗ-2112. Из отечественной машины вышли двое молодых людей и стали оскорблять горожанку. Один из них попытался через открытое окно забрать сумочку, лежащую на пассажирском сиденье. Водитель успела схватить ее и стала кричать.

Конфликт на дороге привлек внимание еще одного водителя. Он попытался успокоить злоумышленников, но за это получил удар по лицу. Пока налетчики были заняты мужчиной, местная жительница успела позвонить в полицию. Заметив это, парни достали из багажника своей машины пневматический пистолет и биту и снова пошли к «Дэу Матизу», угрожая женщине расправой. На ситуацию на проезжей части отреагировали прохожие, что и испугало вооруженных преступников.

Через минуту патрульный экипаж полиции начал преследование ВАЗа, на котором скрылись подозреваемые. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и задержали злоумышленников. Биту и пневматический пистолет изъяли.

Стражи порядка установили, что задержанные приехали в Башкортостан на заработки из других регионов России. 19-летний уроженец Самарской области дал признательные показания, а его 19-летний сообщник из Оренбургской области сказал, что был пьян и не помнит, что происходило в то утро.