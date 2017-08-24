Спасатели вытащили из болота челнинского рыбака

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в болоте застрял мужчина. Как выяснилось, во время рыбалки на берегу Мелекески в поселке ГЭС рыбак провалился в болото в камышах. Самостоятельно выбраться из трясины ему не удавалось, при себе мужчина имел мобильный телефон и самостоятельно вызвал спасателей.