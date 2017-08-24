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13:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Спасатели вытащили из болота челнинского рыбака

Инцидент произошел на берегу Мелекески в поселке ГЭС.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Спасатели вызволили из болота челнинского рыбака, сообщают «Челнинские известия».

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в болоте застрял мужчина. Как выяснилось, во время рыбалки на берегу Мелекески в поселке ГЭС рыбак провалился в болото в камышах. Самостоятельно выбраться из трясины ему не удавалось, при себе мужчина имел мобильный телефон и самостоятельно вызвал спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вытянули челнинца из трясины, куда его засосало выше пояся.

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