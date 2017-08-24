Краснодарец нанял эвакуатор, чтобы угнать неисправную иномарку

Краснодар. 24 августа — Новая Кубань. Авто спасли от такой участи доблестные сотрудники краснодарской полиции.



Владелец авто заявил о странной пропаже. Он оставил свою машину на парковке, расположенной на ул. Воронежской. «Hyundai Sonata» был неисправен, поэтому хозяин сильно не переживал. К машине он вернулся через несколько дней. Но, вот не задача, её не оказалось на прежнем месте.



Для того чтобы угнать сломанную легковушку 33-летний местный житель нанял эвакуатор, на котором её и транспортировали. Мужчина планировал продать Hyundai на разборку и мог бы выручить за него около 220 000 рублей. Затраты на эвакуатор явно окупились бы.



Вычислили расчетливость угонщика по камерам наружного видеонаблюдения, установленным на соседних зданиях.



Сотрудники уголовного розыска доставили его в отдел, злоумышленник написал явку с повинной. Машину благополучно вернули владельцу.



Выяснилось, что подозреваемый раннее уже привлекался за самоуправство.



В пресс-службе УМВД по г. Краснодару уточнили, что теперь он стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.