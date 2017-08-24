В Воронежской области преступность уменьшилась на 10% за год
В 2017 году в регионе зафиксировали 19,7 тыс правонарушений.
В 2017 году в регионе зафиксировали 19,7 тыс правонарушений.
Уровень преступности в Воронежской области в
По сравнению с первым полугодием 2016 года в области стали реже совершаться все виды преступлений, кроме вымогательства (случаи участились на 26,5%). Убийств и покушений на убийство стало меньше на 25% (с января по июль 2017 года — 65), изнасилований — на 32% (19), причинений тяжкого вреда здоровью — почти на 15% (157). Реже стали происходить грабежи и кражи, экономические преступления, наркопреступления.
К августу 2017 года в Воронежской области нашли более 8 тыс. преступников. Это на 3% меньше, чем за тот же период 2016 года. Мужчины попадались на преступлениях чаще женщин (6,8 тыс. против 1,2 тыс.). Число правонарушений, совершенных людьми младше 18 лет, увеличилось за год на 6% — до 360.