В Воронежской области преступность уменьшилась на 10% за год

Источник: РИА "Воронеж"

Уровень преступности в Воронежской области в январе-июле 2017 года оказался на 10% ниже, чем за тот же период 2016 года. В регионе произошло 19,7 тыс. преступлений, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 22 августа. Статистики опирались на данные, предоставленные ГУ МВД по Воронежской области.

По сравнению с первым полугодием 2016 года в области стали реже совершаться все виды преступлений, кроме вымогательства (случаи участились на 26,5%). Убийств и покушений на убийство стало меньше на 25% (с января по июль 2017 года — 65), изнасилований — на 32% (19), причинений тяжкого вреда здоровью — почти на 15% (157). Реже стали происходить грабежи и кражи, экономические преступления, наркопреступления.