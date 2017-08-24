В ВКО мужчина до смерти избил мать, а потом списал всё на случайность
Трагедия развернулась в селе Букебай. За хмельным застольем 31-летний мужчина поссорился со своей 58-летней матерью. Скандал произошел
Трагедия развернулась в селе Букебай. За хмельным застольем 31-летний мужчина поссорился со своей 58-летней матерью. Скандал произошел
Мужчина сильно толкнул мать, женщина упала и ударилась головой о спинку кровати. Затем сын несколько раз ударил женщину по голове, и она потеряла сознание.
Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу, где спустя три дня она скончалась.
В суде обвиняемый отрицал вину. Он утверждал, что не избивал мать, а всего лишь резко усадил на кровать, отчего она ударилась головой. Отец мужчины просил освободить сына, так как не верил, что он мог лишить жизни родного человека. Однако экспертиза показала, что подсудимый жестоко избил женщину.
Бескарагайский районный суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы с принудительным лечением от алкоголизма за причинение тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти потерпевшего.
Осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить статью на причинение смерти по неосторожности. Однако апелляционная судебная коллегия оставила приговор без изменения.