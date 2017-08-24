В ВКО мужчина до смерти избил мать, а потом списал всё на случайность

Мужчина сильно толкнул мать, женщина упала и ударилась головой о спинку кровати. Затем сын несколько раз ударил женщину по голове, и она потеряла сознание.

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Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу, где спустя три дня она скончалась.

В суде обвиняемый отрицал вину. Он утверждал, что не избивал мать, а всего лишь резко усадил на кровать, отчего она ударилась головой. Отец мужчины просил освободить сына, так как не верил, что он мог лишить жизни родного человека. Однако экспертиза показала, что подсудимый жестоко избил женщину.

Бескарагайский районный суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы с принудительным лечением от алкоголизма за причинение тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти потерпевшего.