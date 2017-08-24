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13:50 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске раскрыли совершенное почти 15 лет назад убийство сторожа кафе

В конце марта 2003 года на ул. Толбухина в Минске в подвале одного из кафе общепита было обнаружено тело 58-летнего сторожа с признаками насильственной смерти.

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские следователи в мае этого года раскрыли совершенное в 2003 году убийство сторожа кафе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

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В конце марта 2003 года на ул. Толбухина в Минске в подвале одного из кафе общепита было обнаружено тело 58-летнего сторожа с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 139 (убийство) УК Беларуси. Были назначены экспертные исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти мужчины. На месте происшествия были изъяты следы рук, обуви и смывы вещества бурого цвета. Также были проведены допросы работников кафе, жителей ближайших домов, родственников погибшего, его окружения. Согласно заключению дактилоскопической экспертизы, большинство следов рук, изъятых с места происшествия, принадлежали двум работницам кафе.

Расследование уголовного дела было приостановлено, так как преступник не был установлен. «Вновь его возобновили в 2011 году, когда поступила информация о совпадении следов рук с места происшествия со следами рук мужчины, который скончался в исправительной колонии в 2005 году, — рассказала Юлия Гончарова. — Чтобы установить его причастность к совершению убийства, в 2012 году работники Следственного комитета провели эксгумацию тела и отобрали биологический материал для проведения экспертного исследования. Параллельно устанавливался круг общения подозреваемого».

Следователи нашли тех, с кем мужчина отбывал наказание. Они рассказали, что во время одной из бесед подозреваемый признался в совершении убийства. Мужчины всерьез не восприняли его слова и решили, что он их проверяет. Через некоторое время, в мае 2005 года, он скончался в исправительной колонии в возрасте 42 лет.

«При предварительном расследовании по уголовному делу были получены исчерпывающие доказательства, которые подтверждают причастность мужчины к совершению указанного преступления. Это заключение эксперта о том, что один из изъятых при осмотре места происшествия следов рук принадлежит подозреваемому. Также свидетельские показания лиц, отбывавших с ним наказание. Согласно им установлено, что мужчина признался в убийстве сторожа, — отметила Юлия Гончарова. — Эти показания подтверждали и личные дела заключенных — там имеются данные о том, что они вместе одновременно отбывали наказание, работали в одном цехе и имели возможность общаться».

Сведения о совершении мужчиной административных правонарушений в 2003 году в районе убийства подтверждают полученные в ходе изучения личности данные о том, что он вел аморальный образ жизни, не раз совершал противоправные действия, бродяжничал. Предварительное расследование по уголовному делу об убийстве сторожа прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Управление Следственного комитета по городу Минску не прекращает работу по расследованию уголовных дел прошлых лет. Так, на территории Первомайского района Минска в 2003 году было совершено 19 убийств, из них по 18 установлены преступники, которые привлечены к ответственности. Теперь и девятнадцатое уголовное дело доведено до логического завершения.

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