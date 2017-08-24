Мужчина привез в Пермь 1,5 кг наркотиков

По версии следствия, в Москве прикамец достал оптовую партию наркотика из тайника, потом доставил запрещенное вещество в Пермь. В мае 2017 года полицейские задержали мужчину, когда он делал «закладки» для наркотиков по городу. Из незаконного оборота было изъято 1,5 килограмма «синтетики».