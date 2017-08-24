Мужчина привез в Пермь 1,5 кг наркотиков
29-летний мужчина через своего соучастника заполучил крупную партию синтетических наркотиков в Москве. В дальнейшем он привез их в Пермь для продажи.
29-летний мужчина через своего соучастника заполучил крупную партию синтетических наркотиков в Москве. В дальнейшем он привез их в Пермь для продажи.
По версии следствия, в Москве прикамец достал оптовую партию наркотика из тайника, потом доставил запрещенное вещество в Пермь. В мае 2017 года полицейские задержали мужчину, когда он делал «закладки» для наркотиков по городу. Из незаконного оборота было изъято 1,5 килограмма «синтетики».
Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Если прикамца признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.