Алкогольного «магната» оштрафовали за нелегальную торговлю

Товар, выпущенный под видом известных марок, он закупал в Москве и Северной Осетии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На складе в Советском районе Челябинска у алкогольного «магната» нашли почти восемь тысяч бутылок водки, вин и коньяка — стоимость составила более полутора миллионов рублей. В результате суд постановил оштрафовать его на 200 тыс. рублей. Кроме того, ему также предстоит выплатить более 1 млн 600 тыс. правообладателю популярного бренда французского коньяка.

«Из приговора следовало, что уголовный штраф и ущерб следует взыскать из изъятых и размещенных на депозите областной полиции денежных средств, обнаруженных в ходе обыска на складе с алкоголем. Еще в ходе следствия на значительную сумму денег в валюте и рублях был наложен арест в качестве обеспечительной меры. По постановлению судебного пристава-исполнителя 200 тыс. рублей уголовного штрафа были взысканы из этих средств», — пояснили в УФССП региона.