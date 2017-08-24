Под Воронежем рабочего при прокладке водопровода насмерть засыпало землей
ЧП случилось в Рамонском районе.
ЧП случилось в Рамонском районе.
Во вторник, 22 августа, на участке садоводческого товарищества у села Староживотинное в Рамонском районе прокладывали водопровод.
В ходе работ обвалилась земля. Она рухнула на 57-летнего мужчину, который укладывал трубу на дне траншеи.
«Очевидцы произошедшего достали мужчину из земли и вызвали скорую медицинскую помощь, — рассказали в
Сейчас по факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку. Уже назначили