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14:20 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем рабочего при прокладке водопровода насмерть засыпало землей

ЧП случилось в Рамонском районе.

Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 22 августа, на участке садоводческого товарищества у села Староживотинное в Рамонском районе прокладывали водопровод.

В ходе работ обвалилась земля. Она рухнула на 57-летнего мужчину, который укладывал трубу на дне траншеи.

«Очевидцы произошедшего достали мужчину из земли и вызвали скорую медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области. — Приехавшие медики смогли уже лишь констатировать смерть».

Сейчас по факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизы, опрашивают очевидцев ЧП, а также родственников и знакомых погибшего.

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