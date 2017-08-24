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14:31 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани произошло землетрясение магнитудой четыре балла

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в четверг днём в Отрадненском районе Кубани; по предварительным данным, жертв и разрешений нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

«Сегодня в 12.30 от оперативного дежурного ЕДДС Отрадненского района поступило сообщение о том, что на территории муниципального образования зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4 балла», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 7,5 километра от станицы Отрадной на глубине 10 километров. Отмечается, что районные власти организовали работу оперативных групп по обследованию территорий.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет, работа социально-значимых объектов не нарушена.

«По докладам оперативных дежурных ЕДДС МО Новокубанского, Успенского, Лабинского районов толчки не ощущались», — добавили в ГУМЧС.

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