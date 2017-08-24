На Кубани произошло землетрясение магнитудой четыре балла

«Сегодня в 12.30 от оперативного дежурного ЕДДС Отрадненского района поступило сообщение о том, что на территории муниципального образования зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4 балла», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 7,5 километра от станицы Отрадной на глубине 10 километров. Отмечается, что районные власти организовали работу оперативных групп по обследованию территорий.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет, работа социально-значимых объектов не нарушена.