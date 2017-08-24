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14:34 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале продавец ножей зарезал отказавшуюся от покупки пару

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 24 августа, ИА УралПолит.Ru. В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве пожилой семейной пары.

Накануне около 16 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера скорой помощи, что в селе Лая в квартире дома на улице Краснознаменной находятся пожилые супруги с ножевыми ранениями в области груди. В тяжелом состоянии 79-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию городской больницы, жизнь его 74-летней супруги спасти не удалось.

Очевидцы, которые слышали крики из квартиры, в которой произошла трагедия, и видели убегающего юношу, помогли составить фоторобот возможного преступника. Также выяснилось, что накануне по домам сельчан ходили молодые люди, предлагая купить различную кухонную утварь.

Установив торговую компанию, стражи порядка вышли и на предполагаемого убийцу, которым оказался 21-летний молодой человек, проживающий в микрорайоне Красный Камень.

«Выяснилось, что молодой человек несколько лет работал в фирме под вымышленными данными. Уроженец города Лесной, ранее он трижды был судим за имущественные преступления. Гражданин не отрицал, что накануне был в квартире пенсионеров с товаром. На следующий день, по его словам, вновь решил наведаться к ним в надежде на очередную покупку, но хозяева, якобы, стали высказывать оскорбления в его адрес, он не сдержался, выхватил нож, который носит всегда с собой, и ударил обоих. После этого испугался и убежал, бросив сумки с товаром», — рассказали УралПолит.Ru в областном главке МВД.

Сыщики же, основываясь на опыте работы, уверены, что парень приехал второй раз к пенсионерам не случайно. Увидев, что у пенсионеров есть деньги, он не устоял перед соблазном и решил поживиться. Супруги, скорее всего, заметили, как незваный гость взял кошелек, и подняли крик, после чего посетитель и нанес им ранения. Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям.

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