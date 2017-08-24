Суд Иркутска дал 3 года колонии экс-замглавы ЛУ МВД за взятку в 20 млн рублей

Источник: IrkutskMedia.ru

Также осужденный лишен права занимать должности в органах государственной власти на 4 года, а также остался без звания полковника полиции. Осужденный признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2016 года Ракульцев, являясь заместителем начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте по предварительному сговору с начальником линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский и заместителем Иркутского транспортного прокурора через посредника получил взятку на сумму 20 млн рублей за прекращение уголовного преследования по материалам доследственных поверок и уголовным делам по сообщениям о хищениях при организации перевозок железнодорожным транспортом нефтепродуктов, — сообщили в пресс-службе.