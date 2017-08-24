Суд Иркутска дал 3 года колонии экс-замглавы ЛУ МВД за взятку в 20 млн рублей
Суд в Иркутске приговорил бывшего заместителя начальника
Суд в Иркутске приговорил бывшего заместителя начальника
Также осужденный лишен права занимать должности в органах государственной власти на 4 года, а также остался без звания полковника полиции. Осужденный признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Следствием и судом установлено, что в декабре 2016 года Ракульцев, являясь заместителем начальника
В ходе следствия проведены обыски по местам жительства и работы обвиняемых, изъято более 20-ти томов документации, допрошено более 70-ти свидетелей и проведено ряд судебных экспертиз.