В Уфе из-за угрозы взрыва эвакуировали крупный торговый центр

Администрация торгового центра «Меркурий», который расположен в Орджоникидзевском районе Уфы. Фото с места происшествия появились в социальной сети.

Судя по всему, посетителей торгового центре вывели на улицу представители администрации торгового центра. Очевидцы сообщают, что людей эвакуировали из-за угрозы взрыва.

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