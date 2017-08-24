В Уфе из-за угрозы взрыва эвакуировали крупный торговый центр
Людей срочно вывели на улицу.
Людей срочно вывели на улицу.
Администрация торгового центра «Меркурий», который расположен в Орджоникидзевском районе Уфы. Фото с места происшествия появились в социальной сети.
Судя по всему, посетителей торгового центре вывели на улицу представители администрации торгового центра. Очевидцы сообщают, что людей эвакуировали
Напомним, что торговый центр «Меркурий» появился на месте бывшего Колхозного рынка. Сейчас в здании работает кинотеатр, закусочные и торговые ряды. Корпус расположен в Орджоникидзевском районе Уфы на улице Кольцевой.