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14:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за угрозы взрыва эвакуировали крупный торговый центр

Людей срочно вывели на улицу.

Администрация торгового центра «Меркурий», который расположен в Орджоникидзевском районе Уфы. Фото с места происшествия появились в социальной сети.

Судя по всему, посетителей торгового центре вывели на улицу представители администрации торгового центра. Очевидцы сообщают, что людей эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что торговый центр «Меркурий» появился на месте бывшего Колхозного рынка. Сейчас в здании работает кинотеатр, закусочные и торговые ряды. Корпус расположен в Орджоникидзевском районе Уфы на улице Кольцевой.

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