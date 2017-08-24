В Воронежской области почтальон забыл в магазине сумку с пенсиями

Источник: РИА "Воронеж"

Служащий филиала почтовой сети в Кантемировке потерял сумку с пенсиями на общую сумму 175 тыс. рублей. Полицейские помогли вернуть сумку — она оказалась в одном из местных магазинов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг, 24 августа. Деньги и корреспонденцию никто не тронул.

Почтальон, 52-летний мужчина, обратился в полицию в 18:05 18 августа. Он рассказал, что весь день разносил почту жителям поселка, а к концу дня обнаружил, что почтовая сумка исчезла. Мужчина не смог вспомнить, где ее оставил.