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15:19 (мск), источник: Nakanune.ru

В Красноуральске украли памятную капсулу, которую Куйвашев и Козицын только вчера заложили в честь строительства ледовой арены

В Красноуральске украли памятную капсулу, которую ещё вчера установили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын в честь начала строительства ледовой арены «Молодость».

О пропаже капсулы в тот же день сообщил пользователь Youtube на своём канале.

«Сегодня днем сюда заложили капсулу. Открытие ледовой арены. Приезжал губернатор, Козицын. Вечер, уже ничего нет. Вот так у нас отдыхают люди», — прокомментировал автор видео.

Напомним, новый спортивный объект будет построен ОАО «Святогор» (предприятие УГМК в Красноуральске) на месте существующих открытых катков для фигуристов и хоккеистов.

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Под одной крышей расположатся ледовое поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков шайбы, тренерские, душевые комнаты, раздевалки. Также здесь появится тренажерный зал, зал для занятий аэробикой и пункт проката коньков. На реализацию проекта планируется направить более 200 млн руб.

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