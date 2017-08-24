В Красноуральске украли памятную капсулу, которую Куйвашев и Козицын только вчера заложили в честь строительства ледовой арены

О пропаже капсулы в тот же день сообщил пользователь Youtube на своём канале.

«Сегодня днем сюда заложили капсулу. Открытие ледовой арены. Приезжал губернатор, Козицын. Вечер, уже ничего нет. Вот так у нас отдыхают люди», — прокомментировал автор видео.

Напомним, новый спортивный объект будет построен ОАО «Святогор» (предприятие УГМК в Красноуральске) на месте существующих открытых катков для фигуристов и хоккеистов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/m2Kj5jSaAxc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.