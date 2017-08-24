В Красноуральске украли памятную капсулу, которую Куйвашев и Козицын только вчера заложили в честь строительства ледовой арены

О пропаже капсулы в тот же день сообщил пользователь Youtube на своём канале.
«Сегодня днем сюда заложили капсулу. Открытие ледовой арены. Приезжал губернатор, Козицын. Вечер, уже ничего нет. Вот так у нас отдыхают люди», — прокомментировал автор видео.
Напомним, новый спортивный объект будет построен ОАО «Святогор» (предприятие УГМК в Красноуральске) на месте существующих открытых катков для фигуристов и хоккеистов.
Под одной крышей расположатся ледовое поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков шайбы, тренерские, душевые комнаты, раздевалки. Также здесь появится тренажерный зал, зал для занятий аэробикой и пункт проката коньков. На реализацию проекта планируется направить более 200 млн руб.