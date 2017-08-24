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15:21 (мск), источник: АиФ Омск

Омские полицейские раскрыли убийство двухлетней давности

Молодой омич зарезал женщину, а тело закопал рядом с кладбищем.

Как сообщает сайт УМВД России по Омской области, в полицию поступила информация, что разыскиваемая с 2015 года женщина 1969 г. р. убита.

Проводя расследование, полицейские вышли на 26-летнего жителя Кировского округа, который был ранее судим за имущественные преступления. Стражи порядка установили, что в январе 2015 года супруга подозреваемого познакомилась с 46-летней женщиной и разрешила пожить в их доме. Хозяин квартиры, заподозрив новую знакомую в краже, нанёс ей смертельные ножевые ранения, а тело спрятал недалеко от Кировского кладбища.

Сейчас подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

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