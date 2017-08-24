Омские полицейские раскрыли убийство двухлетней давности

Как сообщает сайт УМВД России по Омской области, в полицию поступила информация, что разыскиваемая с 2015 года женщина 1969 г. р. убита.

Проводя расследование, полицейские вышли на 26-летнего жителя Кировского округа, который был ранее судим за имущественные преступления. Стражи порядка установили, что в январе 2015 года супруга подозреваемого познакомилась с 46-летней женщиной и разрешила пожить в их доме. Хозяин квартиры, заподозрив новую знакомую в краже, нанёс ей смертельные ножевые ранения, а тело спрятал недалеко от Кировского кладбища.