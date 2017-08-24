Для расследования причин ростовского пожара создана оперативная группа из 80 человек

анее несколько СМИ сообщили, а задержании подозреваемого. В МВД эту информацию опровергли.



Напомним, во вторник в ростовском главке сообщили возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества. Дело было возбуждено по факту возгорания жилых домовладений на улице Нижегородской. Тогда сгорело больше 100 домов, без крыши над головой остались 218 семей. Один человек погиб.



Никита Королев, Ъ-Юг.