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18:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Для расследования причин ростовского пожара создана оперативная группа из 80 человек

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, для расследования причин и обстоятельств крупного пожара, который произошел в центре Ростова в понедельник, создана следственно-оперативная группа, в которую вошли 80 сотрудников: следователи, участковые и сотрудники уголовного розыска.

Источник: РИА "Новости"

анее несколько СМИ сообщили, а задержании подозреваемого. В МВД эту информацию опровергли.

Напомним, во вторник в ростовском главке сообщили возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества. Дело было возбуждено по факту возгорания жилых домовладений на улице Нижегородской. Тогда сгорело больше 100 домов, без крыши над головой остались 218 семей. Один человек погиб.

Никита Королев, Ъ-Юг.

В Ростове-на-Дону начались выплаты компенсаций людям, потерявшим свое жилье
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23 августа© Ньюстюб
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