В Самаре два подростка убили 16-летнего юношу

В среду, 23 августа, примерно в 20:30, у одного из домов по улице Воронежской в Промышленном районе Самары, обнаружено тело 16-летнего подростка, с признаками насильственной смерти — ушибленной раной головы, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по самарской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ.

Благодаря грамотным и своевременным действиям следствия удалось установить подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались двое местных жителей 16 и 15 лет. В настоящее время подозреваемые допрашиваются, устанавливается мотив и цели совершенного преступления, решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.