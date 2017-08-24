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15:26 (мск), источник: Volga News

Членов ОПГ, обманом бравших кредиты, судят по новым эпизодам

В Похвистневском райсуде проходят слушания по делу уже осужденных Виктора Карпунина и Людмилы Морковской. Их обвиняют в получении кредита у ОАО «Россельхозбанк» мошенническим путем на почти 8 млн рублей.

По версии следствия, 60-летний Виктор Карпунин создал организованную преступную группу, в которую в том числе входила и Людмила Морковская. Они специализировались на подделке документов, которые в дальнейшем подавали в банк для оформлении кредита.

В начале августа 2009 г. Карпунин занимал должность руководителя крупного сельхозпредприятия ООО СХП «Совхоз Рабочий». Уже тогда него созрел план: взять кредит у крупного российского банка. Однако его фирма была недостаточно кредитоспособной, да и брать в долг самому Карпухину не хотелось. Поэтому мужчина обратился к своей знакомой Людмиле Морковской, которая занимала должность заместителя управляющего допофиса Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в Похвистнево.

Морковская склоняла юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся клиентами банка, к оформлению кредита или выступлению заемщиками по кредиту, который фактически брал Карпунин. Последний с свою очередь готовил фиктивные документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности заемщика и залоговом имуществе, для подачи заявки на кредит.

Вскоре фиктивный заемщик был найден. Им оказался руководитель Крестьянского фермерского хозяйства Андрей Чугунов, который не подозревал в какую махинацию его вовлекают. После одобрения кредита, Чугунов не глядя подписал договор о займе денежных средств, полностью доверяя Морковской.

Деньги по договору должны были идти на финансирование деятельности организации Чугунова на счет подконтрольной Карпунину организации. Спустя некоторое время Карпунин погасил часть кредита в размере 5,8 млн руб. из также похищенных у банка средств, сообщает пресс-служба Похвистневского райсуда.

И Карпунин, и Морковская уже были ранее осуждены за аналогичные преступления. В прошлом году «Россельхозбанку» удалось истребовать через суд более 20 млн руб., которые злоумышленники похитили у банка. Сейчас обвиняемые находятся в колонии общего режима, однако суды по их махинациям продолжаются.

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