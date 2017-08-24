200 тысяч рублей украла банковский кассир-мошенница в Павлово

Девушка, работая кассиром в местном банке, обманным путем присваивала себе денежные средства клиентов. Она от имени ничего не подозревающих клиентов банка оформляла заявления на выдачу дебетовых банковских карт, на которые перечислялись денежные средства. Этими деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.