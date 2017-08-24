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15:29 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

200 тысяч рублей украла банковский кассир-мошенница в Павлово

Мошеннице назначено наказание в виде 2,5 лет условного лишения свободы.

Согласно сообщению пресс-службы Прокуратуры Нижегородской области, 26-летней мошеннице из Павлово вынесен судебный приговор.

Девушка, работая кассиром в местном банке, обманным путем присваивала себе денежные средства клиентов. Она от имени ничего не подозревающих клиентов банка оформляла заявления на выдачу дебетовых банковских карт, на которые перечислялись денежные средства. Этими деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.

За 4 месяца денежных махинаций кассиру удалось обмануть 10 клиентов банка и украсть 200 тысяч рублей.

Суд признал вину мошенницы и назначил ей наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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