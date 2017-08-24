Дипломаты рассказали о состоянии байкера Дмитрия Петрухина

«Переговорили с Дмитрием по телефону. Он сообщил, что чувствует себя нормально. Предварительный диагноз: перелом ребра. Сдал анализы, сделали рентген. После того, как выпишут из больницы, планирует самостоятельно продолжить путешествие. Поблагодарил МИД РК, дипломатов за помощь и внимание. Признателен всем за поддержку», — рассказал Айтуар Жайнаков.