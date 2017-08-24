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15:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Склады с товаром горели в Шымкенте

Складские помещения контейнерного типа по хранению и реализации люстр и пластиковых изделий одного из строительных магазинов загорелись около двух часов дня четверга.

АСТАНА, 24 авг — Sputnik. На улице наибольшего скопления строительных магазинов в Шымкенте произошло возгорание складских помещений, пишет региональное издание «Отырар».

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Складские помещения контейнерного типа по хранению и реализации люстр и пластиковых изделий одного из строительных магазинов загорелись около двух часов дня четверга.

Больше часа понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пожар. В ликвидации участвовали 118 человек личного состава службы пожаротушения и 19 единиц спецтехники, а также 27 человек из сотрудники ДЧС ЮКО, УЧС Шымкента, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф.

Площадь возгорания составила 270 квадратных метров. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Причины пожара и размеры ущерба устанавливаются.

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