Склады с товаром горели в Шымкенте
Складские помещения контейнерного типа по хранению и реализации люстр и пластиковых изделий одного из строительных магазинов загорелись около двух часов дня четверга.
Складские помещения контейнерного типа по хранению и реализации люстр и пластиковых изделий одного из строительных магазинов загорелись около двух часов дня четверга.
АСТАНА, 24 авг — Sputnik. На улице наибольшего скопления строительных магазинов в Шымкенте произошло возгорание складских помещений, пишет региональное издание «Отырар».
Складские помещения контейнерного типа по хранению и реализации люстр и пластиковых изделий одного из строительных магазинов загорелись около двух часов дня четверга.
Больше часа понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пожар. В ликвидации участвовали 118 человек личного состава службы пожаротушения и 19 единиц спецтехники, а также 27 человек из сотрудники ДЧС ЮКО, УЧС Шымкента,
Площадь возгорания составила 270 квадратных метров. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Причины пожара и размеры ущерба устанавливаются.