Склады с товаром горели в Шымкенте

Складские помещения контейнерного типа по хранению и реализации люстр и пластиковых изделий одного из строительных магазинов загорелись около двух часов дня четверга.

Больше часа понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пожар. В ликвидации участвовали 118 человек личного состава службы пожаротушения и 19 единиц спецтехники, а также 27 человек из сотрудники ДЧС ЮКО, УЧС Шымкента, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф.