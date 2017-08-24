Матросы спасли 3 детей на водном аттракционе в Челябинске
ЧП произошло в бассейне на пляже «Солнечный берег» на озере Смолино.
ЧП произошло в бассейне на пляже «Солнечный берег» на озере Смолино.
Все ЧП произошли в четверг, 24 августа, на озере Смолино, на пляже «Солнечный берег». «Сначала мы вытащили из бассейна двух девочек, которые упали в воду. Обе не умели плавать. Мы вытащили школьниц из воды и передали их родителям», — рассказал спасатель Сергей Марченко.
Спустя некоторое время помощь спасателей потребовалась шестилетнему мальчику, который плавал в бассейне. На малыша с горки в воду съехал другой ребенок — дошкольник сильно испугался и начал тонуть.
Спасатели Челябинской службы спасения напоминают родителям о том, что нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоема. Купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят