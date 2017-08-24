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15:31 (мск), источник: dostup1.ru

Матросы спасли 3 детей на водном аттракционе в Челябинске

ЧП произошло в бассейне на пляже «Солнечный берег» на озере Смолино.

Матросы-спасатели Челябинской городской службы спасения вытащили из воды троих детей на водном аттракционе — в воде без присмотра взрослых оказались две восьмилетние девочки и шестилетний дошкольник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ЧГСС.

Все ЧП произошли в четверг, 24 августа, на озере Смолино, на пляже «Солнечный берег». «Сначала мы вытащили из бассейна двух девочек, которые упали в воду. Обе не умели плавать. Мы вытащили школьниц из воды и передали их родителям», — рассказал спасатель Сергей Марченко.

Спустя некоторое время помощь спасателей потребовалась шестилетнему мальчику, который плавал в бассейне. На малыша с горки в воду съехал другой ребенок — дошкольник сильно испугался и начал тонуть. Матросы-спасатели вытащили пострадавшего и передали родителям. Помощь врачей ребенку не потребовалась.

Спасатели Челябинской службы спасения напоминают родителям о том, что нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоема. Купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят матросы-спасатели.

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