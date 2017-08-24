В Казани в кафе на улице Баумана прибыл пожарный расчет

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Силы МЧС по РТ прибыли в кафе, расположенное на улице Баумана. Вызов поступил от посетителей заведения, которые сообщили о сильном задымлении в заведении, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.