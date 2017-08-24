В Казани в кафе на улице Баумана прибыл пожарный расчет
Посетители заведения сообщили о сильном задымлении.
Посетители заведения сообщили о сильном задымлении.
(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Силы МЧС по РТ прибыли в кафе, расположенное на улице Баумана. Вызов поступил от посетителей заведения, которые сообщили о сильном задымлении в заведении, сообщили ИА «Татар-информ» в
Посетители покинули заведение самостоятельно, а прибывшие на место пожарные провели разведку. Как оказалось, в заведении произошло короткое замыкание без горения, но с задымлением.