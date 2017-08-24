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16:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани в кафе на улице Баумана прибыл пожарный расчет

Посетители заведения сообщили о сильном задымлении.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Силы МЧС по РТ прибыли в кафе, расположенное на улице Баумана. Вызов поступил от посетителей заведения, которые сообщили о сильном задымлении в заведении, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Посетители покинули заведение самостоятельно, а прибывшие на место пожарные провели разведку. Как оказалось, в заведении произошло короткое замыкание без горения, но с задымлением.

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