В Волжском введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами

«23 августа на территории Волжского были зафиксированы несколько сильных очагов степного пожара, которые в основном были в районе садоводческих обществ. Там часть домов была брошена, они горели. Соответственно, огонь перемещался на дома, которые находились в пользовании населения. Было организовано взаимодействие с управлением внутренних дел. Быстро подъехало МЧС. И воинская часть, находящаяся на острове Зеленый. Оценили оперативную ситуацию и быстро разделились. Сотрудники полиции стали выводить людей, и мы стали организовывать взаимодействие с МЧС по тушению пожаров. Все муниципальные предприятия были мобилизованы, и вся техника брошена на тушение пожаров. В 21:00 провели повторное заседание комиссии по ЧС. ЧС ввели с 18:00.