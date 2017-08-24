Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбербанк огорчил россиян сообщением о доходах
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Мужчина выиграл в лотерею самую большую сумму в истории
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины
В ЛНР сказали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
10Муссонные наводнения в Южной Азии
16:33 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волжском введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами

О множестве возгораний накануне в Волжском сообщали жители города-спутника.

Источник: РИА "Новости"

Что там происходило, нам по телефону рассказал заместитель главы администрации города Виктор Сухоруков:

«23 августа на территории Волжского были зафиксированы несколько сильных очагов степного пожара, которые в основном были в районе садоводческих обществ. Там часть домов была брошена, они горели. Соответственно, огонь перемещался на дома, которые находились в пользовании населения. Было организовано взаимодействие с управлением внутренних дел. Быстро подъехало МЧС. И воинская часть, находящаяся на острове Зеленый. Оценили оперативную ситуацию и быстро разделились. Сотрудники полиции стали выводить людей, и мы стали организовывать взаимодействие с МЧС по тушению пожаров. Все муниципальные предприятия были мобилизованы, и вся техника брошена на тушение пожаров. В 21:00 провели повторное заседание комиссии по ЧС. ЧС ввели с 18:00.

Было развернуто два пункта горячего питания на территории двух школ. Один пострадавший был, который официально обратился. Подъехала скорая помощь, люди обращались, но у нас серьезных случаев не зафиксировано. У нас нет человеческих жертв. Ночью было организовано круглосуточное наблюдение за очагами пожаров".

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Россия испытала в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
Владимиру Путину подарили футболку с его портретом
Аршавин нелестно отозвался о женском футболе
В Краснодарском крае произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь