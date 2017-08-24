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15:48 (мск), источник: Sputnik.md

В центре Киева прогремел взрыв

В результате взрыва неизвестного предмета пострадали два человека.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. В центре украинской столицы в День независимости прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердили в Национальной полиции Киева.

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«В 14.06 поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате пострадали мужчина и женщина», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа и эксперты-взрывотехники, которые выясняют причины случившегося.

Правоохранительные органы пока не сообщают дополнительную информацию о пострадавших.

В четверг Украина отмечает День независимости. Утром на Крещатике в Киеве прошел военный парад, в котором в частности приняли участие военнослужащие из Молдовы.

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