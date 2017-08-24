В центре Киева прогремел взрыв
В результате взрыва неизвестного предмета пострадали два человека.
В результате взрыва неизвестного предмета пострадали два человека.
КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. В центре украинской столицы в День независимости прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердили в Национальной полиции Киева.
«В 14.06 поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате пострадали мужчина и женщина», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственная группа и
Правоохранительные органы пока не сообщают дополнительную информацию о пострадавших.
В четверг Украина отмечает День независимости. Утром на Крещатике в Киеве прошел военный парад, в котором в частности приняли участие военнослужащие из Молдовы.