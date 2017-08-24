В Нижнем Тагиле ходивший по домам продавец признался в убийстве

«Около четырех часов вечера накануне в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера “скорой”, что в селе Лая в квартире на Краснознаменной улице — пожилые супруги с ножевыми ранениями. К сожалению, 74-летняя женщина скончалась на месте. Ее 79-летний супруг в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Расследование преступления взял под личный контроль начальник Межмуниципального управления полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров», — сообщает сегодня пресс-служба главка МВД Свердловской области.

Эксперты осмотрели место преступления. В квартире были найдены две сумки с бытовыми товарами и накладные. Выяснилось, что накануне по домам ходили некие молодые люди — предлагали приобрести разную кухонную утварь. Очевидцы сообщили сыщикам, что слышали крики из квартиры и видели убегающего парня.

По описанию свидетелей был составлен фоторобот. Подозреваемый — 21-летний уроженец Лесного — был ночью в сопровождении бойцов ОМОН Росгвардии доставлен в полицию для разбирательства.

«Молодой человек трижды был судим за имущественные преступления», — передает пресс-служба регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 УК РФ). Максимальный срок — до 15 лет лишения свободы.