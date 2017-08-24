Глава Барабинска попал под уголовное преследование

Градоначальника подозревают в халатности при реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Правительством Новосибирской области в 2013 году была утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В этом году в Барабинске для переселенцев должны были сдать несколько многоквартирных домов. Однако программа в городе полностью провалилась. Эксперты отказались принимать жилье в эксплуатацию. В частности, в одном из домов дома в квартале «Г» проверяющие обнаружили массу строительных недоделок.

— Главой города Барабинска был заключен с подрядчиком муниципальный контракт на сумму свыше 39 миллионов рублей на строительство многоквартирного дома, — рассказал «РГ» представитель СУ СК по Новосибирской области Михаил Третьяков. — До 1 июля 2014 подрядчик должен был передать администрации 46 жилых помещений. Однако дом для переселенцев не построен до сих пор.

Возведенный объект незавершенного строительства имеет множество дефектов строительных конструкций, влекущих невозможность в дальнейшем ввода его в эксплуатацию. Как выяснилось, при строительстве здания в квартале «Г» застройщик допустил глобальную ошибку при возведении фундамента. Впоследствии это стало причиной появления трещин в несущих конструкциях и деформации стен. Дефекты видно невооруженным взглядом.

Возмущенные горожане, которые не могут переехать из своих бараков в благоустроенные квартиры на протяжении нескольких лет, начали требовать отставки градоначальника.

По версии следствия, несмотря на то, что дом не пригоден для проживания, глава администрации в период с 2013 по 2016 годы перечислил застройщику свыше 37 миллионов рублей — в нарушение условий муниципального контракта. Между тем, когда у жителей бараков теперь появится крыша над головой — никому неизвестно. Все работы в доме остановлены.

В настоящее время следователи выясняют все подробности сложившейся ситуации. Если вина Овсянникова будет доказана, ему грозит крупный штраф, арест, либо исправительные работы.