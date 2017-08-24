МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны 24 августа в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с», — указывается в сообщении МЧС.

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В связи с ухудшением погоды москвичам рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться за деревьями, не парковать автомобили вблизи деревьев и не находиться у водоемов во время грозы.

Также во время града жителям столицы рекомендуют не приближаться к окнам и не пользоваться электроприборами, так как град обычно сопровождается молниями.

Ранее, 24 августа, дежурный синоптик «Фобос» Александр Синенков сообщил РБК, что в Тушино за вечер 23 августа и ночь 24 августа выпало максимальное количество осадков в регионе — 38 мм. «Это около 50% от месячной нормы, которая для августа составляет 77 мм», — рассказал он.