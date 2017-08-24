Как ликвидировали 10-метровый горячий гейзер в Бобруйске

Источник: Sputnik.by

Накануне, 23 августа, в Бобруйске в соответствии с графиком проводились гидравлические испытания тепловых сетей. Такие испытания традиционно проводятся, чтобы выявить слабые места в системе теплоснабжения при подготовке теплосетей и системы ЖКХ в целом к зиме.

«Гидравлические испытания проводятся при давлении в 16 атмосфер. Рабочее давление сети составляет от 7 до 10 атмосфер, то есть фактически в полтора-два раза выше поднимается давление при проведении испытаний», — сообщил Пасько.

Инцидент произошел 23 августа на улице Октябрьской в Бобруйске. Там выбило крышку люка при прорыве трубы с горячей водой. Столб воды, по словам очевидцев, поднимался на высоту 4-го этажа.

«Во время проведения испытаний было повреждение теплосети в камере, в результате чего произошел выброс воды. Температура воды при проведении испытаний не превышала 40-ка градусов», — сказал Пасько.

По словам главного инженера, на данный момент каких-либо замечаний либо претензий со стороны жителей или владельцев автомобилей в адрес «Бобруйских тепловых сетей» не поступало.

«Участок поврежденный был отключен в течение 10-ти минут. “Бобруйские тепловые сети” имеют договор со страховой компанией на данные случаи, поэтому если у кого-то будут какие-то вопросы, будем решать их через страховую компанию», — добавил Пасько.