Загорелся автобус, перевозивший детей в Акмолинской области
В Акмолинской области загорелся микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на ДВД региона.
В Акмолинской области загорелся микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на ДВД региона.
Инцидент произошел 23 августа около 17.00 на 336-м километре автотрассы Астана — Петропавловск.
«На дороге произошло возгорание микроавтобуса марки “ГАЗель”. Водитель — житель Кокшетау, 1986 года рождения. В салоне находились десять детей и один взрослый, но никто из них не пострадал», — проинформировали в полиции.
Также сообщается, что в настоящее время ведется проверка, автомашина не подлежит восстановлению.
По предварительным данным, в арендованном микроавтобусе находились дети из хоккейной команды.