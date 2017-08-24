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17:39 (мск), источник: Nur.kz

Загорелся автобус, перевозивший детей в Акмолинской области

В Акмолинской области загорелся микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на ДВД региона.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел 23 августа около 17.00 на 336-м километре автотрассы Астана — Петропавловск.

«На дороге произошло возгорание микроавтобуса марки “ГАЗель”. Водитель — житель Кокшетау, 1986 года рождения. В салоне находились десять детей и один взрослый, но никто из них не пострадал», — проинформировали в полиции.

Также сообщается, что в настоящее время ведется проверка, автомашина не подлежит восстановлению.

По предварительным данным, в арендованном микроавтобусе находились дети из хоккейной команды.

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