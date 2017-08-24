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17:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Двое рабочих погибли при прокладке труб канализации в Алматинской области

АСТАНА, 24 авг — Sputnik. В Алматинской области при проведении земляных работ погибли двое рабочих.

Источник: Sputniknews.kz

Гибель людей подтвердили в департамента по ЧС Алматинской области, сообщив, что факт зарегистрирован в Талгарском районе, где 22 августа при прокладке канализационных труб на улице Бурабай поселка Бесагаш под завалом земляного грунта оказались двое рабочих из местных жителей.

«Мужчины упали в глубокую траншею, в которой устанавливали канализационные трубы. Спасти людей, к сожалению, не удалось», — сообщили в ДЧС области.

Факт рассматривается как несчастный случай.

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