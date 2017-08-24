Двое рабочих погибли при прокладке труб канализации в Алматинской области

Гибель людей подтвердили в департамента по ЧС Алматинской области, сообщив, что факт зарегистрирован в Талгарском районе, где 22 августа при прокладке канализационных труб на улице Бурабай поселка Бесагаш под завалом земляного грунта оказались двое рабочих из местных жителей.