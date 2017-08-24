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16:49 (мск), источник: Publika.md

Взрыв в центре Киева в СБУ назвали хулиганством

В СБУ расценивают как хулиганство взрыв, прогремевший в Киеве в разгар праздничных торжеств ко Дню независимости страны. Об этом журналистам сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская.

Она подтвердила информацию очевидцев о том, что взрывное устройство было брошено либо сверху, либо из окна проезжающего мимо автомобиля.

Сотрудники полиции прочёсывают территорию улицы Грушевского в поисках улик.

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Напомним, что в результате взрыва пострадали два человека, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, передаёт Лайф.ру.

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