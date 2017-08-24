Всех отравившихся на иркутской базе туристов выписали из больницы

«Следователям стало известно, что 23 августа в вечернее время за медицинской помощью начали обращаться отдыхающие с туристической базы “Утулик” с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Всего на турбазе отдыхают более 400 человек. Сегодня количество обратившихся в больницу составило 22 человека, среди них дети от 12 до 17 лет. В настоящее время все обратившиеся за медпомощью выписаны из больницы с улучшением состояния здоровья», — говорится в сообщении.