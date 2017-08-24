Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Миллионер Пол Аллен обнаружил потерянный 72 года назад корабль
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ сказали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
10Муссонные наводнения в Южной Азии
17:04 (мск), источник: РИА Новости

Всех отравившихся на иркутской базе туристов выписали из больницы

Все отдыхающие с турбазы в поселке Утулик Иркутской области, обратившиеся за медицинской помощью из-за отравления, в четверг выписаны из больницы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 22 человека госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции в результате массового отравления в поселке Утулик Иркутской области на туристической базе Ангарского нефтехимического комбината.

«Следователям стало известно, что 23 августа в вечернее время за медицинской помощью начали обращаться отдыхающие с туристической базы “Утулик” с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Всего на турбазе отдыхают более 400 человек. Сегодня количество обратившихся в больницу составило 22 человека, среди них дети от 12 до 17 лет. В настоящее время все обратившиеся за медпомощью выписаны из больницы с улучшением состояния здоровья», — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что «медиками взяты все необходимые анализы, в течение нескольких дней будет установлена причина массового заболевания».

Следственным отделом по Слюдянскому району СУСК по Иркутской области проводится доследственная проверка по факту госпитализации 22 человек, среди которых 15 несовершеннолетних, по ее окончании будет принято процессуальное решение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Арабская весна' начинается еще в одной стране: ИГ ждет новый шанс
'Украинцы чужие на Дне независимости Украины'
Россия испытала в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
Владимиру Путину подарили футболку с его портретом
Аршавин нелестно отозвался о женском футболе
В Краснодарском крае произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь