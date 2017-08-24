В Татарстане вынесли приговор водителю за ДТП с четырьмя погибшими
Суд, согласившись с мнением прокурора, приговорил 39-летнего жителя Менделеевского района к 3 годам
Суд, согласившись с мнением прокурора, приговорил 39-летнего жителя Менделеевского района к 3 годам
(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В Татарстане вынесен приговор 39-летнему водителю, признанному виновным в
Пестречинский райсуд РТ признан виновным 39-летнего жителя Менделеевского района в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.
В суде установлено, что утром 20 апреля нынешнего года на 879-м км автодороги М7 «Волга» мужчина за рулем грузовика, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с большегрузом, который от удара выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку «Шевроле Клан» под управлением 48-летнего жителя Удмуртии.
В результате
Свою вину подсудимый полностью признал. Суд, согласившись с мнением прокурора, приговорил 39-летнего жителя Менделеевского района к 3 годам