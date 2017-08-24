В Татарстане вынесли приговор водителю за ДТП с четырьмя погибшими

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В Татарстане вынесен приговор 39-летнему водителю, признанному виновным в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли четыре человека, сообщил ИА «Татар-информ» исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

Пестречинский райсуд РТ признан виновным 39-летнего жителя Менделеевского района в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

В суде установлено, что утром 20 апреля нынешнего года на 879-м км автодороги М7 «Волга» мужчина за рулем грузовика, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с большегрузом, который от удара выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку «Шевроле Клан» под управлением 48-летнего жителя Удмуртии.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались.