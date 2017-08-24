СК проверяет информацию о неправомерных действиях полиции в ходе рейда в московском клубе «Рабица»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК).

В Москве по информации из СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции во время оперативно-профилактического мероприятия в ночном клубе на ул. Ольховская проводится доследственная проверка. Пресс-служба столичного управления Следственного комитета

Утром 6 августа в ночном клубе «Рабица» прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», сообщал ранее Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. Рядом с ночным заведением был задержан один из учредителей клуба — Иван Радзиевский.

В ходе личного досмотра у него изъяли пакетик с 1 граммом амфетамина. Против Радзиевского возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В СМИ появилась информация о том, что во время утреннего антинаркотического рейда сотрудники правоохранительных органов применяли физическую силу к посетителям клуба. В подтверждение свидетельств очевидцев в интернете опубликовали видеозаписи, на которых люди в штатском обыскивают посетителей и заламывают им руки. Некоторых при обысках заставляли ложиться на пол.