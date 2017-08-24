Пострадавшим на территории Волгоградской области от ландшафтных пожаров будет оказана помощь.

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В результате пожаров, которые охватили 21 муниципальное образование Волгоградской области, где проживает порядка 560 тысяч человек, в той или иной степени повреждено более 150 строений. Среди них хозяйственные постройки, дачные участки и жилые дома. Губернатор Андрей Бочаров в ходе брифинга, прошедшего сегодня в администрации Волгоградской области, отметил, что в настоящее время анализируется ситуация для оказания содействия пострадавшим. По каждому населенному пункту готовится предложение, которое будет рассматриваться на комиссии по чрезвычайной ситуации.

— Людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации мы обязательно поможем, в этом нет никаких сомнений. В то же время мы должны четко понимать, какой объем средств нам необходимо запланировать. А понимать мы это сможем только тогда, когда будет известно, скольким людям нужна помощь и какая это помощь. Потому что для одних — это единственное жилье, а для других — это просто хозпостройка, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В настоящее время данные о количестве пострадавших уточняются. Есть информация о двух погибших в Ольховском районе области. Уже возбуждено уголовное дело и устанавливаются причины гибели.

Напомним, особой опасности подверглись 40 населенных пунктов. Были предприняты меры по эвакуации жителей, в том числе 262 детей. Все возгорания на территории Волгоградской области были локализованы 23 августа в 23.00. В регионе продолжает действовать режим ЧС.