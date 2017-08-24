Пострадавшим на территории Волгоградской области от ландшафтных пожаров будет оказана помощь
Пострадавшим на территории Волгоградской области от ландшафтных пожаров будет оказана помощь.
Пострадавшим на территории Волгоградской области от ландшафтных пожаров будет оказана помощь.
В результате пожаров, которые охватили 21 муниципальное образование Волгоградской области, где проживает порядка 560 тысяч человек, в той или иной степени повреждено более 150 строений. Среди них хозяйственные постройки, дачные участки и жилые дома. Губернатор Андрей Бочаров в ходе брифинга, прошедшего сегодня в администрации Волгоградской области, отметил, что в настоящее время анализируется ситуация для оказания содействия пострадавшим. По каждому населенному пункту готовится предложение, которое будет рассматриваться на комиссии по чрезвычайной ситуации.
— Людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации мы обязательно поможем, в этом нет никаких сомнений. В то же время мы должны четко понимать, какой объем средств нам необходимо запланировать. А понимать мы это сможем только тогда, когда будет известно, скольким людям нужна помощь и какая это помощь. Потому что для одних — это единственное жилье, а для других — это просто хозпостройка, — подчеркнул Андрей Бочаров.
Напомним, особой опасности подверглись 40 населенных пунктов. Были предприняты меры по эвакуации жителей, в том числе 262 детей. Все возгорания на территории Волгоградской области были локализованы 23 августа в 23.00. В регионе продолжает действовать режим ЧС.
Органы управления, силы и средства, участвующие в ликвидации ЧС переведены на круглосуточный режим работы. Ситуация остается на контроле губернатора Андрея Бочарова. Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности особенно тщательно. Напомним, сейчас запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.