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17:13 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде полиция поймала группу «добропорядочных» квартирных воров

Они «специализировались» на кражах из новостроек.

В Калининграде полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении ряда квартирных краж. Об этом в четверг «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленников поймали сразу после совершения очередной кражи — они проникли в квартиру на улице Лукашова, откуда похитили деньги и коллекционные ножи. Двоих задержали сразу, один скрылся, но спустя час поймали и его.

Младшему из задержанных — 27 лет, его предполагаемым подельникам 28 и 36 лет соответственно. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). По оперативным данным, подозреваемые «специализировались» на кражах из новостроек.

«Злоумышленники всегда были очень осторожны, соблюдали меры конспирации и вели, на первый взгляд, добропорядочный образ жизни — воспитывали детей, занимались спортом и не имели вредных привычек», — отметили в пресс-службе ведомства.

Двух подозреваемых уже заключили под стражу, вопрос об аресте третьего еще решается, уточнили в ведомстве.

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