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17:27 (мск), источник: Zakon.kz

Очередная разборка в Кульсарах закончилась убийством

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершилось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Жылыойском районе в отношении четырех лиц, сообщает пресс-служба суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что между осужденным и потерпевшим назрел конфликт, и чтобы разобраться до конца, решили встретиться на окраине поселка Жана-Каратон.

Осужденный пришел на встречу с ружьем, а также с группой друзей-осужденных. Потерпевший пришел только со своим другом.

Увидев двоих, осужденный начал стрелять из ружья в потерпевшего, от чего тот скончался. Друг сумел спрятаться за машиной, но он получил легкие телесные повреждения.

После того как К. совершил выстрелы, он с друзьями покинул место совершения преступления. Вина всех обвиняемых подтвердилась исследованными доказательствами, показаниями свидетелей.

Приговором суда К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 9, ч.2, ст. 99УК (убийство из хулиганских побуждений), ч.3, ст. 24, п. 9, ч.2, ст. 99 УК (покушение на убийство), а также ч.3, ст. 287 УК (незаконное хранение, перевозка оружия), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима).

Остальные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 434 УК (недонесение преступления), и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

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