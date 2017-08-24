Очередная разборка в Кульсарах закончилась убийством

В ходе судебного разбирательства установлено, что между осужденным и потерпевшим назрел конфликт, и чтобы разобраться до конца, решили встретиться на окраине поселка Жана-Каратон.

Осужденный пришел на встречу с ружьем, а также с группой друзей-осужденных. Потерпевший пришел только со своим другом.

Увидев двоих, осужденный начал стрелять из ружья в потерпевшего, от чего тот скончался. Друг сумел спрятаться за машиной, но он получил легкие телесные повреждения.

После того как К. совершил выстрелы, он с друзьями покинул место совершения преступления. Вина всех обвиняемых подтвердилась исследованными доказательствами, показаниями свидетелей.

Приговором суда К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 9, ч.2, ст. 99УК (убийство из хулиганских побуждений), ч.3, ст. 24, п. 9, ч.2, ст. 99 УК (покушение на убийство), а также ч.3, ст. 287 УК (незаконное хранение, перевозка оружия), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима).