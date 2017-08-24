Девушка выбросилась из окна 9-го этажа в Речице
МИНСК, 24 авг — Sputnik. Молодая жительница Речицы погибла в результате падения в девятого этажа, сообщила газета «Днепровец» со ссылкой на заместителя начальника Речицкого РОВД Андрея Семкова.
МИНСК, 24 авг — Sputnik. Молодая жительница Речицы погибла в результате падения в девятого этажа, сообщила газета «Днепровец» со ссылкой на заместителя начальника Речицкого РОВД Андрея Семкова.
Инцидент произошел накануне около 23:00 в доме, расположенном в Новоречицком микрорайоне районного центра.
Как сообщил Семков, погибшая до трагедии нигде не работала и жила с мужчиной в гражданском браке. В среду они выпивали, а затем пара поссорилась. После словесной перепалки мужчина собрался покинуть квартиру, а речичанка пригрозила ему самоубийством.
По словам представителя РОВД, ранее она высказывала подобные намерения, но никогда не доводила дело до конца, однако в среду
В настоящее время по факту гибели женщины правоохранительные органы проводят проверку.