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17:52 (мск), источник: РИА Крым

В Коктебеле сгорел автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости (Крым). В Коктебеле огнеборцы потушили заброшенный автобус, огонь с которого перекинулся на сухую траву. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Республике Крым.

По данным спасателей, сигнал о возгорании в автобусе, который доживал свой век на обочине, поступил в 14:33. Приехавшие на место сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров. Траву удалось потушить оперативно, что помогло избежать более крупного загорания сухой растительности. Однако автобус сгорел полностью. Пострадавших в результате происшествия — нет.

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