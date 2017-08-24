В Коктебеле сгорел автобус

По данным спасателей, сигнал о возгорании в автобусе, который доживал свой век на обочине, поступил в 14:33. Приехавшие на место сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров. Траву удалось потушить оперативно, что помогло избежать более крупного загорания сухой растительности. Однако автобус сгорел полностью. Пострадавших в результате происшествия — нет.